Немає електропостачання, вода подається з низьким тиском, а подекуди взагалі відсутня. Мобільний зв’язок та інтернет працює нестабільно. Майже весь електротранспорт не працює. Така ситуація в Чернігові станом на ранок 21 жовтня після атаки по енергооб’єкту на Чернігівщині 20 жовтня.
Жителька Чернігова Тетяна розповідає:
"Вода в мене є. Ми живемо поки в приватному секторі. А світла немає. І дітям в школу, самі розумієте, як іти. Дуже важко, але що робити. Ми живемо в такій країні, де війна. З цим треба миритися і якось виживати. Ми сильні, ми виживемо!"
Житель Чернігова Сергій Замогильний каже:
"Важко було, страшно. Соромно сказати, що страшно, але всі ми разом все повинні перенести, витримати. Сподіваємося, що хлопці захистять нас, спеціалісти відновлять живлення і водопостачання. Води зробили запаси: в пляшках стоїть, тазик набраний для технічних потреб. А із живлення — павербанки і на сонячних батарейках ліхтарик".
Як живе місто без електроенергії — дивіться у репортажі редакції Суспільне Чернігів.