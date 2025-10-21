Генеральна прокуратура Естонії просить парламент зняти недоторканність із депутата Калле Грьонталя. Його підозрюють у нецільовому використанні паливних карток, виданих для службових потреб.

Про це пише естонське видання ERR.

За даними прокуратури, у 2023 році Грьонталь щонайменше 46 разів використовував службові паливні картки для заправки власного автомобіля. Загальна сума неправомірних витрат складає близько 3 тисяч євро.

Прокуратура вважає ці дії розтратою майна, що належить державі, і розслідує справу за відповідною статтею кримінального кодексу Естонії.

Генеральна прокурорка Енелі Лаурітс повідомила, що докази вже зібрали, і наступним етапом буде підготовка обвинувачення та передача справи до суду.

За Конституцією Естонії, депутати парламенту мають імунітет від кримінального переслідування. Щоб притягнути їх до відповідальності, канцлер юстиції повинен подати до парламенту пропозицію про зняття недоторканності. Якщо цього не зроблять, запит повертають прокуратурі, на це закон відводить один місяць.

Генеральна прокурорка Астрід Асі повідомила, що направила канцлеру юстиції запит із проханням запропонувати парламенту позбавити Калле Грьонталя депутатського імунітету.