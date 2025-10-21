Президент Володимир Зеленський заявив, що в усіх областях, які зазнали російських ударів по енергетиці, робиться максимум для відновлення постачання. За його словами, необхідні для цього сили є.

Про це Зеленський повідомив на платформі Х.

Він заслухав доповіді віцепрем’єра Олексія Кулеби та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Глава держави додав, що відновлювальні роботи наразі тривають всюди, де були завдані удари, зокрема, на Чернігівщині та Сумщині.

Зеленський також зазначив, що росіяни били навіть FPV-дронами по трансформаторах у Запорізькій області, та подякував ремонтним бригадам і всім залученим службам за цілодобову роботу.

"Необхідні сили є, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання", — наголосив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що російська тактика — це "вбивства людей і терор холодом", тому необхідно посилювати тиск на Росію. За його словами, лише загроза від далекобійної зброї змушує Кремль повертатися до реальності та дипломатії.

"Треба закінчити цю війну, і лише тиск приведе до миру", — підсумував Зеленський.

За даними Міненерго, вночі російські війська атакували енергетичні об'єкти в Чернігівській та Дніпропетровській областях. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишаються споживачі в Чернігові та частині області.

В Міненерго попередили що в усіх регіонах України 21 жовтня з 16:00 до 20:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Це стало наслідком нових російських атак на енергетичну інфраструктуру.

У ніч на 21 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши шість ракет та 98 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 58 дронів, однак зафіксовані влучання.