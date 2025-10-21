Росія вночі запустила по Україні ракети та майже 100 дронів

У ніч на 21 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні й зенітні ракети та 98 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 58 дронів, однак зафіксовані влучання.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

За даними військових, загалом РФ застосувала дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, 4 зенітні керовані ракети С-300 та 98 ударних БпЛА типів "Shahed", "Гербера" та інших.

Станом на 08:30 ранку, протиповітряною обороною було збито/подавлено 58 російських безпілотників на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано влучання ракет та 37 ударних БпЛА на 10 об'єктах. Уламки збитих цілей впали ще на двох локаціях. У Повітряних Силах додали, що станом на ранок атака ще тривала, і в повітряному просторі залишалося кілька дронів.