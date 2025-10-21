У Міністерстві закордонних справ України заявили, що нічна атака Росії на українську енергетичну інфраструктуру доводить, що Кремль лише вдає готовність до миру та переговорів. У відомстві закликали партнерів терміново мобілізувати додаткову допомогу, зокрема засоби ППО та енергетичне обладнання.

Про це написав у соцмережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Путін вдає, що готовий до дипломатії та мирних переговорів, тоді як насправді цієї ночі Росія здійснила жорстоку ракетну та дронову атаку на Чернігівську та Сумську області України", — зазначив Сибіга.

Він додав, що енергетична інфраструктура знову опинилася під потужними ударами, внаслідок чого багато громад залишилися без світла, а подекуди й без води, за холодної осінньої погоди.

За даними Міненерго, вночі російські війська атакували енергетичні об'єкти в Чернігівській та Дніпропетровській областях. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишаються споживачі в Чернігові та частині області.

У зв'язку з цим міністр вкотре закликав усіх партнерів в Європі та за її межами "терміново мобілізувати додаткову допомогу для стійкості України". Зокрема, Україна потребує енергетичного обладнання, джерел енергії та посилення протиповітряної оборони.

У Міненерго попередили, що в усіх регіонах України 21 жовтня з 16:00 до 20:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Це стало наслідком нових російських атак на енергетичну інфраструктуру.

У ніч на 21 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши шість ракет та 98 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 58 дронів, однак є влучання.