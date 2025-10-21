У Франції торнадо спричинив руйнування: загинула людина, є травмовані

У департаменті Валь-д’Уаз на півночі Франції 20 жовтня пронісся торнадо. Стихія призвела до загибелі однієї людини та поранення ще чотирьох.

Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

Торнадо пройшов кількома містами — Обонном, Франконвілем та Ермоном. Пошкоджено житлові будинки та інші споруди. За повідомленнями місцевих медіа, пориви вітру зривали дахи та ламали дерева, що призвело до значних пошкоджень інфраструктури.

За даними префектури, унаслідок бурі загинула одна людина, ще четверо отримали серйозні травми. Інформацію про обставини загибелі поки не оприлюднили.

У місті Ермон сильний вітер повалив три будівельні крани. До ліквідації наслідків стихії залучили близько 80 пожежників і 50 поліцейських. У префектурі створено оперативний центр для координації рятувальних робіт.