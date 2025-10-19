У ніч на 19 жовтня Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, Оренбурзький газопереробний завод та базу пально-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що на Новокуйбишевському НПЗ, який виробляє понад 20 різновидів продукції та щорічно переробляє 4,9 мільйона тонн нафти, уражено установки первинної переробки (ЕЛОУ АВТ). На території підприємства зафіксована пожежа.

Цей завод також задіяний в забезпеченні потреб армії РФ. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також уражено Оренбурзький газопереробний завод, який є одним із найбільших на території Росії. Він здатний переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу та 6,2 мільйона тонн газового конденсату нафти на рік.

За попередніми даними, на підприємстві уражено одну з установок переробки та очищення газу, на території зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Крім того, Сили оборони України атакували базу пально-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Там зафіксовано вибухи та пожежу.