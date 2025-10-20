Тактика російських атак на українські енергооб'єкти ускладнює їх оперативне відновлення, адже наразі РФ намагається знищувати енергетичну інфраструктуру в окремих областях України.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

"Порівняно з минулою зимою є зміна ворожих обстрілів. Якщо раніше під час масованих атак по енергетичних об'єктах ворог намагався уразити все і скрізь, то зараз вони зосереджуються на окремих регіонах та окремих енергооб'єктах", — каже урядовець.

За його словами, така тактика спрямована на пробиття захисту об'єкта, застосовуючи засоби ураження різних типів. При цьому РФ намагається одночасно знищити й об'єкти генерації, й елементи системи передачі та розподілу електроенергії.

"Такий підхід ускладнює оперативне відновлення нормального постачання електроенергії", — сказав заступник міністра.

Колісник наголосив, що попри прицільні удари, центральна та місцеві влади роблять усе необхідне, щоб забезпечити населення доступом до енергії.

Як повідомляли в Укренерго, 20 жовтня в усіх областях України із 6:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. На Чернігівщині застосовуються погодинні графіки відключення електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по український енергетичній інфраструктурі.

З початку жовтня 2025 року армія РФ почала регулярно атакувати енергооб'єкти України, через що в низці областей вимикають світло для побутових споживачів, а також обмежують потужності для промисловості.