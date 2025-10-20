Зеленський заявив, що Україна знає, де, за потреби, закупити газ

Україна ,у разі складної ситуації з газом узимку, знає, де закупити природний газ на 2 мільярди доларів.

Про це під час зустрічі з журналістами розповів президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що премʼєр-міністерка Юлія Свириденко домовилась із премʼєром Словаччини Робертом Фіцо про зниження тарифу на транзит газу. Крім того, Свириденко та міністерка енергетики Світлана Гринчук домовились щодо постачання із США.

"Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів США. Частину траншів ми знайшли. Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів США, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають гранти. Є домовленість із нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ", — сказав Зеленський.

Також, за його словами, планується закуповувати і скраплений природний газ (LNG). Для цього Україна хоче використовувати польський термінал. Крім того, є домовленості з Грецією та Азербайджаном.

"Є розуміння також з іншими країнами, є домовленості. Всі працюють над цим. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено", — сказав президент.

У ніч на 16 жовтня армія Росії атакувала енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз у Полтавській області. Внаслідок атаки припинено видобування газу.

Агентство Bloomberg повідомило, що російські удари останніх днів знищили понад половину внутрішнього виробництва природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить Київ витратити 2,2 мільярда доларів на імпорт палива.