20 жовтня з 6:00 до 22:00 по всій Україні вимикатимуть світло для промисловості — Укренерго
20 жовтня з 6:00 до 22:00 по всій Україні вимикатимуть світло для промисловості — Укренерго

Дмитро Михайлов
Енергетики під час ремонтних робіт
Енергетики під час ремонтних робіт на пошкодженій внаслідок російського удару теплоелектростанції компанії ДТЕК, Україна, 28 листопада 2024 року. Getty Images/Bloomberg/Olga Ivashchenko

У понеділок, 20 жовтня, в усіх областях України з 6:00 ранку до 22:00 вечора вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності електроенергії для промислових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Там пояснили, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по український енергетичній інфраструктурі.

Також у компанії кажуть, що у Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення світла для побутових споживачів

При цьому наголошується, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго... Споживайте електроенергію ощадливо", — додали в Укренерго.

З початку жовтня 2025 року армія РФ почала регулярно атакувати енергооб'єкти України, через що у низці областей вимикають світло для побутових споживачів, а також обмежують потужності для промисловості.

