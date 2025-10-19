У понеділок, 20 жовтня, в усіх областях України з 6:00 ранку до 22:00 вечора вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності електроенергії для промислових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Там пояснили, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по український енергетичній інфраструктурі.

Також у компанії кажуть, що у Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення світла для побутових споживачів

При цьому наголошується, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго... Споживайте електроенергію ощадливо", — додали в Укренерго.

З початку жовтня 2025 року армія РФ почала регулярно атакувати енергооб'єкти України, через що у низці областей вимикають світло для побутових споживачів, а також обмежують потужності для промисловості.