Уряд створив Координаційний штаб для захисту енергетики

Уряд України створив Координаційний штаб для захисту обʼєктів енергетичної інфраструктури. До нього увійшли представники Міненерго, Укренерго, Нафтогазу, МВС та ДСНС до обласних військових адміністрацій, громад та операторів інфраструктури.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram.
За його словами, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України побудувало більше захисту, аніж за всі минулі роки – на 22 обʼєктах, за які відповідало.
"Основні рішення сьогодні – прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення. Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина — від погодження до укладення договорів – стане на місяці коротшою", — розповів Олексій Кулеба.
За словами міністра, Координаційний штаб дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене.
Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що окрім створення Координаційного штабу, уряд також посилить захист критичної інфраструктури такими методами:
- Оновить перелік пріоритетних видатків, що дозволяє Казначейству швидше виділяти кошти на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів;
- Ухвалить рішення для спрощення процедур від погодження до укладення договорів при будівництві інженерного захисту — збережено контроль якості й безпеки, скорочено терміни процедур;
- Направить додаткові кошти з резервного фонду на укріплення та відновлення критичної інфраструктури в прифронтових областях і для Укрзалізниці (генератори, акумулятори, інженерні споруди).
