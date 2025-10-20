Зросла кількість українців, які вважають, що Європа і США втомились від України і тиснутимуть, щоб Київ пішов на поступки Росії.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Як зазначають соціологи, якщо протягом лютого-серпня 2025 року громадське сприйняття Європи були досить стабільне, то зараз уперше фіксується спад.

"Так, стало менше тих, хто вбачає в Європі надійного союзника – із 63% на початку серпня до 58% на початку жовтня. Водночас із 27% до 36% стало більше тих, хто вважає, що підтримка Європи слабне і вона тисне на Україну для поступок Росії", — повідомили у КМІС.

Крім того, до 52% зросла частка українців, які вважають, що США втомилися і тиснуть на Київ для схвалення несправедливого миру.

"На початку жовтня ми бачимо, що хоча частка оптимістів, які прихильно оцінюють політику США, знизилася несуттєво (із 42% на початку серпня до 38%), але при цьому з 38% до 52% зросла частка тих, хто вважає, що США втомилися і тиснуть на Україну для схвалення несправедливого миру", — зазначили соціологи.

Зазначається, що збільшення частки критично налаштованих громадян відбулося насамперед внаслідок зменшення кількості тих, чиї погляди на початку серпня були невизначеними.

Найнижчий показник позитивного сприйняття політики США соціологи фіксували у березні цього року – лише 24% вважали США надійним союзником України.

КМІС протягом 19 вересня — 5 жовтня 2025 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав моніторингове запитання про сприйняття політики Європи і США щодо України. Методом телефонних інтерв’ю у всіх регіонах країни (підконтрольна уряду України територія) було опитано 1008 респондентів.