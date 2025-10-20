Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спецпредставник США Стів Віткофф під час зустрічі у Білому Домі 17 жовтня передав йому вимогу Росії до України вивести війська з Донецької та Луганської областей.

Про це президент повідомив під час брифінгу, передає Суспільне.

"Думка “рускіх” не змінилася. Вони хочуть, щоб ми повністю вийшли з Донецької та Луганської областей. Я пояснив і президенту Трампу і Стіву Віткоффу, що позиція України в цьому контексті не змінилася. Ми розуміємо, що Стів Віткофф просто передає, що Росія має на увазі. Це не означає, що це його погляд. Принаймні він так говорить", — сказав президент.

Одним з аргументів, які представив Віткофф Зеленському, стало, зокрема, те, що ці території Росія внесла до своєї конституції.

“Я запитав у Віткоффа, якщо завтра Путін буде ще щось вносити до конституції РФ після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я, наприклад, внесу в Конституцію України дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель", — додав Зеленський.

На запитання про те, чи обговорювали готовність росіян вийти з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей взамін на вихід України з Донецької та Луганської областей, чи навпаки — Росія обіцяла не окуповувати підконтрольні Україні території Запорізької та Херсонської областей, президент відповів, що позиція Росії не є до кінця зрозумілою. У росіян немає чіткої позиції щодо цього, сказав Зеленський.

Також Зеленський додав, що цього разу під час зустрічі у Вашингтоні обговорювали лише потенційні територіальні поступки, але питань щодо української армії, релігії, мови – не звучало.

"Але з наших перемовин зрозуміло, якщо Україна "з'їсть те, що поклали на тарілку", тобто погане територіальне рішення, то і все інше вони спробують вирішити без нас", — заявив президент.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не пропонував президентові України Володимиру Зеленському віддати Росії всі території Донецької та Луганської областей під час нещодавніх переговорів у Вашингтоні.

"Ми думаємо, що їм треба зупинитися на тому місці, де лінія фронту зараз. Решту дуже важко обговорювати — давайте нам ці території в обмін на ті території. Що я їм сказав, що вони мають зупинитися по нинішній лінії фронту, піти додому та перестати убивати людей", — сказав президент США.

Раніше стало відомо, що очільник Росії Путін під час телефонної розмови з президентом США Трампом 16 жовтня вимагав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

Водночас Путін нібито заявив, що готовий відмовитися від частин Запорізької та Херсонської областей, які частково окуповані російськими військами, в обмін на контроль над усією Донецькою областю.