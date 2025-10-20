У хмарного сервісу Amazon спостерігають збій роботи. Внаслідок збою недоступні Zoom, Snapchat, Steam, Atlassian та інші. Збій спостерігають в американському регіоні.

Про це повідомляє Down Detector.

Також серед сервісів, до яких немає доступу, — месенджер Signal, Roblox, Canva та низка банків у США та Великій Британії.

У компанії Amazon підтвердили збій у роботі хмарного сервісу. Компанія повідомила, що спостерігає збільшення кількості помилок та затримок у хмарному сервісі "US-EAST-1", який зберігає дані американських користувачів.

"Протягом цього часу клієнти можуть не мати змоги створювати або оновлювати запити на підтримку. Інженери негайно залучилися та активно працюють як над усуненням проблеми, так і над повним розумінням її першопричини", — йдеться у заяві компанії.

Amazon спостерігає проблему з опівночі за тихоокеанським часом 20 жовтня.

Агентство Associated Press теж зазнає перебоїв у роботі. Агентство активувало резервний сайт AP для доступу до останніх новин.