Зеленський розповів, чи є домовленості зі США про закупівлю українських дронів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова поділитися зі США досвідом виробництва і використання дронів. Київ також готовий до укладання угоди Drone Deal щодо закупівлі українських дронів.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами.

"Наша позиція: використання далекобійної зброї США – це інтерес двох сторін. У комбінованих операціях України деякий відсоток займають далекобійні ракети, а більшість займає українське виробництво дронів і українське виробництво ракет. Тому це і є комбінована операція, щоб досягти позитивного результату щодо військових цілей", — сказав президент.

За словами Зеленського, Україна не має поки що таких технологій, як ракети Tomahawk, здатних бити на відстань понад 1000 км. Водночас, за його словами, у США кажуть, що у них мало таких ракет.

"Так само коли, наприклад, американська сторона каже: "А що буде, якщо проти нас, а у нас мало Tomahawk?" А я пояснюю, що у сучасній війні "розріджують" системи ППО не ракетами, а дронами. Не дай Боже, що хтось буде щось застосовувати проти вас, але ви маєте знати, що вам знадобляться десятки тисяч дронів. Тому що працюють саме комбіновані атаки. Тому я й сказав, що ми не тільки хочемо купити ваші відповідні ракети, тому що у нас поки що таких немає, але ми вам дамо дрони", — сказав він.

Президент сказав, що у США розвинута промисловість і вони самі можуть виробляти дрони, але потрібна практика на полі бою.

"США мають велику індустрію, але сама індустрія каже: "Вашої практики сьогодні у нас немає. І, безумовно, ваші дрони сьогодні найкращі". І тому я сказав, що ми готові і продавати, і з урахуванням нашого партнерства, якщо ми можемо мати ваші ракети, ми готові давати", — сказав Зеленський.

Він закликав американські компанії запрошувати українських виробників дронів у США і запускати спільне виробництво.

"Ми завжди казали, що є два аспекти: Mega Deal – щодо закупки американської зброї, і Drone Deal – щодо закупки українських дронів. І вони йдуть поруч. Тому що в Mega Deal є різні ракети, і відповідні засоби ППО. А в Drone Deal є всі ті інші дрони, які нам сьогодні потрібні, і ми щось не можемо продавати, і ті, які ми можемо експортувати. Я наводив приклад з морськими дронами. Чотири тисячі ми виробляємо, 2 тисячі нам потрібні. Чому б ці 2 тисячі не продати партнерам? Це нормально. Нехай компанії продають. Ми ж купуємо зброю. І нехай наші компанії продають", — сказав президент.