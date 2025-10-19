У неділю, 19 жовтня, колишній міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький прибув до Страсбурга, де розпочне роботу на посаді постійного представника України при Раді Європи.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Рада Європи — найстаріша європейська інституція обʼєднаної Європи. Створена у післявоєнний період в далекому 1949 році. Основним покликанням цієї інституції є створення передумов задля уникнення війни у майбутньому. Цілком очевидно, що держави-члени Ради Європи продовжуватимуть докладати зусиль задля встановлення справедливого миру в Україні", — написав Точицький.

За його словами, на новій посаді він має намір продовжити системну роботу України в Раді Європи, яка з "перших днів повномасштабного вторгнення послідовно підтримує нашу державу".

Точицький також повідомив, що перед від’їздом до Страсбурга зустрівся з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Посадовці обговорили "міжурядовий трек, який ухвалює рішення, що безпосередньо впливають на життя людей у воєнний час". За його словами, йдеться про захист прав постраждалих, просування реформ, створення міжнародних механізмів відповідальності за агресію та повернення українських дітей.

Нагадаємо, 20 серпня президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького постійним представником при Раді Європи.

Свою кар'єру Микола Точицький починав як аташе. Зокрема, з 2010 до 2016 року був постійним представником України при Раді Європи, а з 2016 до 2021 — Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бельгія, одночасно виконуючи обов'язки посла у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом.

До квітня 2024 року працював заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. А згодом був призначений заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

У вересні того ж року Точицький очолив Міністерство культури та стратегічних комунікацій, а в липні 2025 року пішов з посади під час перезавантаження уряду.