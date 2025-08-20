Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького постійним представником при Раді Європи.

Відповідний указ №603/2025 від 20 серпня оприлюднений на сайті глави держави.

Крім того, іншим указом №602/2025 Зеленський звільнив Бориса Тарасюка з посади Постійного представника України при Раді Європи, яку він обіймав із 2019 року.

Свою кар'єру Микола Точицький починав як аташе. Зокрема, з 2010 до 2016 року був постійним представником України при Раді Європи, а з 2016 до 2021 — Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бельгія, одночасно виконуючи обов'язки посла у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом.

До квітня 2024 року працював заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. А згодом був призначений заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

У вересні того ж року Точицький очолив Міністерство культури та стратегічних комунікацій, а в липні 2025 року пішов з посади під час перезавантаження уряду.