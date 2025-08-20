Перейти до основного змісту
Зеленський призначив ексміністра культури Точицького постійним представником України при Раді Європи
ЄСЗеленськийПОЛІТИКАУКРАЇНАПОЛІТИКАПОДІЇ

Зеленський призначив ексміністра культури Точицького постійним представником України при Раді Європи

Катерина Бельмас
Розмір шрифту
Колишній міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький
Колишній міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Facebook / Mykola Tochytskyi

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького постійним представником при Раді Європи.

Відповідний указ №603/2025 від 20 серпня оприлюднений на сайті глави держави.

Крім того, іншим указом №602/2025 Зеленський звільнив Бориса Тарасюка з посади Постійного представника України при Раді Європи, яку він обіймав із 2019 року.

Свою кар'єру Микола Точицький починав як аташе. Зокрема, з 2010 до 2016 року був постійним представником України при Раді Європи, а з 2016 до 2021 — Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бельгія, одночасно виконуючи обов'язки посла у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом.

До квітня 2024 року працював заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. А згодом був призначений заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

У вересні того ж року Точицький очолив Міністерство культури та стратегічних комунікацій, а в липні 2025 року пішов з посади під час перезавантаження уряду.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок