У російському Оренбурзі горить найбільший у світі газовий комплекс

На газопереробному заводі в російському місті Оренбург спалахнула пожежа після атаки безпілотників. Він є найбільшим газохімічним комплексом у світі.

Про це повідомив губернатор Оренбурзької області Євгеній Солнцев у своєму Telegram.

"Внаслідок удару БпЛА почалося загоряння одного з цехів", — написав він.

За словами голови регіону, інфраструктура заводу частково пошкоджена. Він запевнив, що постраждалих серед співробітників немає, а загрози для міста немає.

В атаці Солнцев звинуватив ЗСУ. Українська сторона наразі не коментувала атаку.

Водночас російський Telegram-канал SHOT з посиланням на очевидців повідомляє, що перед пожежею було чути 5-7 гучних вибухів. Місцевий аеропорт тимчасово припиняв приймати та відправляти літаки.

Оренбурзький газопереробний завод вважається найбільшим у світі газохімічним комплексом. Його річна потужність складає 37,5 млрд м³ газу.