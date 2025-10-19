Дві третини громадян Німеччини (66%) виступають проти надання українським біженцям грошової допомоги (Bürgergeld) і водночас вважають, що чоловіки призовного віку мають повернутися в Україну.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки INSA на замовлення Bild, пише Deutsche Welle.

На запитання, чи повинні усі українські біженці в Німеччині отримувати грошову допомогу, лише 17% респондентів відповіли "так" чи "скоріше так". Водночас 66% висловилися проти, 7% зазначили, що їм байдуже, а 10% не змогли дати відповідь.

Соціологи також запитали німців, чи мають українські чоловіки призовного віку, які нині проживають у ФРН, повернутися до України: відповіли "так" 62% опитаних, 18% висловилися проти, 8% зазначили, що це питання їх не турбує, а 12% не дали відповіді.

За даними німецького Федерального агентства з праці, до березня 2025 року право на отримання громадянської допомоги, яку виплачують шукачам роботи та малозабезпеченим, мали 701 тисяча українців. З них 502 тисячі — люди працездатного віку, тобто від 15 до 66 років.

"За даними на 4 серпня, за рік кількість українських біженців, які працюють і роблять відрахування до фондів соціального страхування, зросла приблизно на 80 тисяч і досягла 272 тисяч осіб", — йдеться у повідомленні.

Опитування проводилося 16 та 17 жовтня, у ньому взяли участь 1003 респонденти.

Нагадаємо, наприкінці серпня, після послаблення правил виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років, кількість українців, що прибувають до Німеччини в пошуках захисту, значно зросла. За даними МВС ФРН, потік заявників саме з цієї вікової групи зріс приблизно зі 100 до 1000 людей на тиждень.