NYT: Трамп хоче знизити ліміт на приймання біженців до 7,5 тисяч осіб на рік

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість встановити рекордно низький ліміт на прийом біженців у 2026 році — 7,5 тисяч осіб.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Згідно з документами, значна частина цих місць буде зарезервована для білого населення ПАР та інших груп, які, за формулюванням, зазнають "несправедливої дискримінації".

Ліміт, встановлений адміністрацією Джо Байдена, передбачав можливість прийому 125 тисяч осіб.

Остаточне рішення щодо ліміту було відкладено через шатдаун. Джерело NYT зазначило, що доти, доки Конгрес не погодить подальше фінансування, США не прийматимуть нових біженців.