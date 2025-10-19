Росія вночі атакувала Україну 62 дронами — Повітряні сили

У ніч на 19 жовтня російські війська атакували Україну 62 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони (ППО) збили/подавили 40 дронів, однак зафіксовано 19 влучань на семи локаціях.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ зранку 19 жовтня
У ніч на 19 жовтня армія РФ атакувала Україну 62 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та іншими типами БпЛА. Близько 40 із запущених дронів були "шахедами".
Станом на 08:30 ранку, протиповітряна оборона збила або подавила 40 російських дронів на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано 19 влучань ударних безпілотників на семи різних локаціях. Повідомляється, що атака ще триває, і в повітряному просторі залишається кілька дронів РФ.
