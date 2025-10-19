Вбивство українця в Дубліні: 17-річному сомалійцю висунули звинувачення

У Дубліні 17-річному підлітку із Сомалі висунули звинувачення у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка. Засідання суду відбулося за посилених заходів безпеки, а підозрюваного взяли під варту.

Про це інформує ірландський суспільний мовник RTE

17-річному сомалійському підлітку висунули звинувачення у вбивстві українця Вадима Давиденка, яке сталося на півночі Дубліна. Ім'я обвинуваченого не розголошують через його вік.

Увечері 18 жовтня він постав перед Дублінським окружним судом. У залі були присутні представник Агентства у справах дітей та сім'ї (Tusla), сомалійський перекладач та значна кількість поліцейських, зокрема у захисному спорядженні.

Детектив-сержант повідомив, що підліток не відповів, коли йому зачитали звинувачення. Адвокат захисту не подавав клопотання про заставу, але попросив, щоб його клієнт отримав термінову психіатричну та медичну допомогу під вартою. Суддя задовольнив це прохання.

Підлітка взяли під варту до слідчого ізолятора Оберстаун у Дубліні. Наступного вівторка він має знову постати перед Судом у справах дітей.

Що відомо

Інцидент стався 15 жовтня близько 11-ї ранку в одному з житлових комплексів Дубліна, призначених для тимчасового проживання шукачів міжнародного захисту. Між двома 17-річними підлітками, українцем Вадимом Давиденком та його знайомим із Сомалі, виникла сварка.

Під час конфлікту українець отримав ножові поранення. Медики намагалися врятувати його життя, але він помер на місці. Підозрюваний також отримав поранення, які "не загрожували життю", його затримали на місці та доправили до лікарні. Також постраждала працівниця закладу, яка намагалася зупинити бійку.