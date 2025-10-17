Додік іде у відставку: у Республіці Сербській призначили тимчасову президентку

Парламент Республіки Сербської, що входить до складу Боснії і Герцеговини, призначив тимчасову президентку. Це сталося після того, як суд відсторонив від політики проросійського лідера Мілорада Додіка, хоча він заявляє, що курс на відокремлення регіону не зміниться.

Про це повідомляє Reuters.

Парламент Республіки Сербської 18 жовтня призначив Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою, вперше офіційно визнавши, що попередній лідер Мілорад Додік йде з посади. Раніше державний суд заборонив йому займатися політичною діяльністю.

Трішич Бабич, яка є близькою соратницею Додіка, обійматиме посаду протягом одного місяця. Нові президентські вибори в Республіці Сербській призначені на 23 листопада.

Парламент також скасував низку сепаратистських законів, ухвалених за останній рік після того, як Додіку висунули звинувачення у невиконанні рішень міжнародного представника та конституційного суду.

Мілорад Додік — проросійський націоналіст, який виступає за вихід Республіки Сербської зі складу Боснії та Герцеговини та її приєднання до Сербії. Досі він відмовлявся йти у відставку та продовжував виконувати обов'язки президента. Наразі він оскаржує рішення суду в конституційному суді.

Додік заявив, що, попри голосування в парламенті, політика Республіки Сербської не зміниться, а її відокремлення залишається кінцевою метою. Водночас він зазначив, що цей крок довелося зробити "у координації з іноземними партнерами".

Державний департамент США привітав це рішення, назвавши його результатом зусиль під керівництвом США "для розрядки кризи в Боснії та Герцеговині". Напередодні Міністерство фінансів США виключило чотирьох соратників Додіка зі списку санкцій. Сам Додік перебуває під санкціями США та Великої Британії за перешкоджання Дейтонській мирній угоді, яка завершила війну в Боснії у 1990-х роках.