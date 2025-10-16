В Ірландії під час бійки загинув 17-річний українець, ще двоє поранені

У середу, 15 жовтня, в ірландській столиці Дубліні внаслідок бійки між двома підлітками загинув 17-річний українець. Ще один хлопець та жінка отримали поранення.

Про це повідомляє видання The Irish Times та RTE.

Зазначається, що інцидент стався в одному з житлових комплексів Дубліна, призначених для тимчасового проживання людей, які потребують міжнародного захисту. Після 11:00 між двома 17-річними підлітками виникла сварка, під час якої один із них, за даними ірландських медіа, його імʼя Вадим Давиденко, отримав ножові поранення. Попри намагання медиків урятувати його життя, він помер на місці.

Внаслідок інциденту постраждав ще один 17-річний підліток. Поліція затримала його на місці та згодом доправила до лікарні через поранення, які "не загрожували життю". Також постраждала працівниця закладу, яка намагалася зупинити бійку.

Правоохоронці вважають, що обидва підлітки були знайомі. Головним підозрюваним вважають іншого 17-річного юнака. Наразі триває розслідування.

"Інцидент був пов’язаний із двома молодими людьми, під час якого один отримав смертельну травму. Garda Sióchána проводить повне розслідування, і ми повністю співпрацюємо з їхніми запитами", — зазначили в Агентстві з питань дітей та сім'ї Ірландії.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що був "шокований і засмучений" убивством підлітка, додавши, що його "думки — із родиною, яка зазнала втрати, та тими, хто постраждав під час цього інциденту".

На інцидент відреагувало посольство України в Ірландії, підтвердивши, що загиблого 17-річного українця звали Вадим Давиденко. Також там висловили співчуття його родинні.

"Посольство підтримує тісний контакт із поліцією Ірландії (An Garda Síochána), яка розслідує обставини трагедії. Ми також перебуваємо на зв’язку з родиною загиблого. За інформацією Гарди слідчі дії наразі тривають. Посольство надає необхідну підтримку родині та займається підготовкою до репатріації тіла Вадима до України", — додали у відомстві.