У середу, 15 жовтня, на кордоні між Пакистаном і Афганістаном спалахнули нові бої, в результаті яких загинули понад десяток мирних жителів та військових. У столиці Афганістану Кабулі пролунав вибух.

Про це повідомляють Reuters та Kabul News.

Зазначається, що ці бої були найгіршими між сусідами з моменту захоплення влади Талібаном у Кабулі у 2021 році, попри регулярні сутички між їхніми силами безпеки вздовж спірного кордону протяжністю 2600 кілометрів.

Талібан заявив, що понад десяток цивільних афганців загинули і 100 були поранені внаслідок атак пакистанських військ вранці в середу в районі Спін Болдак.

Пакистан заявив, що четверо його мирних жителів отримали поранення внаслідок атаки "сил Талібану" в районі Чаман, розташованому навпроти Спін Болдака через кордон.

У другому інциденті в прикордонному окрузі Оракзай в Пакистані між військами та бойовиками загинули шість пакистанських військовослужбовців та ще шість дістали поранення, повідомили Reuters два представники служби безпеки.

За їхніми словами, також загинули дев'ятеро бойовиків.

Крім того, афганські ЗМІ повідомили, що у столиці пролунав вибух, що викликало паніку серед жителів міста.

Речник уряду Афганістану Забіхулла Муджахід назвав це вибухом нафтового танкера та закликав мешканців Кабула не хвилюватися з цього приводу.

"Нафтовий танкер вибухнув поблизу міста Кабула, спричинивши пожежу, і немає причин для занепокоєння», – написав Муджахід у соціальних мережах, не надаючи додаткових подробиць.

У соцмережах поширилася інформація про нібито авіаудари з боку Пакистану.