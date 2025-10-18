Сили ППО вночі знешкодили 136 дронів

У ніч на 18 жовтня (з 19:00 17 жовтня) війська РФ атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 та 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 136 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Ракетами били з Курської області, дрони запускали із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, РФ, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях", — йдеться у повідомленні.

У ПС зазначили, що у повітряному просторі України перебуває ще декілька БпЛА.