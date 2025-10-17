У Білому домі грубо відповіли на запитання журналіста про саміт Трампа і Путіна

Прессекретарка Дональда Трампа Каролайн Левітт відповіла журналісту HuffPost фразою "твоя мама це зробила", коли її запитали, чому місцем майбутнього саміту Трампа і Путіна обрали саме Будапешт.

Про це пише HuffPost.

Інцидент стався після того, як президент США оголосив про заплановану зустріч із Путіним у столиці Угорщини. Журналісти нагадали, що саме там у 1994 році був підписаний Будапештський меморандум, який мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї — зобов’язання, які Росія пізніше порушила, окупувавши Крим і розпочавши війну.

Через кілька хвилин після відповіді Левітт директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун повторив те саме, написавши журналісту лише два слова: "Твоя мама".

Коли HuffPost звернувся до Левітт із уточненням, чи вважає вона свою реакцію дотепною, прессекретарка відповіла: "Мені смішно, що ти взагалі вважаєш себе журналістом. Ти — лівий пропагандист, якого ніхто не сприймає серйозно, навіть твої колеги. Перестань надсилати мені свої брехливі, упереджені та безглузді запитання".

У HuffPost заявили, що продовжать ставити представникам Трампа "питання, на які вони не хочуть відповідати", наголосивши, що "дитячі образи не зупинять вільну пресу".

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Під час розмови вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.