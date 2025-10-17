17 жовтня планується застосування аварійних знеструмлень під час вечірнього максимуму споживання. На сході України можливе поновлення відключень у найближчу годину.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в етері нацмарафону "Єдині новини".

"Графіки аварійних відключень частково застосовуються до побутових споживачів. Ці обмеження сьогодні будуть у період проходження вечірнього максимуму навантаження і, можливо, у найближчу годину по східній частині України", — сказав він.

Він наголосив, що росіяни перейшли до тактики "випаленої землі" під час атак на енергетику, знищуючи послідовно цілі енергорайони. При цьому від ударів особливо страждають теплоелектроцентралі.

Зранку 17 жовтня в Укренерго повідомляли, що споживання електроенергії в Україні залишається високим через хмарну і холодну погоду. Через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, а також Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Також в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.