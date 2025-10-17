У Києві та 12 областях запровадили аварійні відключення — Укренерго

Споживання електроенергії в Україні залишається високим через хмарну і холодну погоду. Через складну ситуацію в енергосистемі в Києві та 12 областях запроваджені аварійні відключення.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 17 жовтня, станом на 6:30, воно було таким же, як і попереднього дня – у четвер, 16 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,4% вищий, ніж максимум 15 жовтня. Причина таких змін – зниження температури повітря у всіх регіонах України", — йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що сьогодні впродовж усієї доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Людей закликали обмежити користування потужними електроприладами та не вмикати кілька одночасно.

Внаслідок чергових російських дронових атак на енергооб’єкти на ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях запроваджені аварійні відключення. Причина обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

"На Чернігівщині, за командою обленерго, діють погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають", — йдеться у повідомленні.

Також в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.