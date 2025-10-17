У Польщі цивільні медики тренуються працювати в умовах війни

У Польщі тисяча солдатів та десятки медиків тренуються на полігоні Дравсько. Вони вчаться евакуйовувати поранених військових і надавати їм медичну допомогу в польовому госпіталі.

Про це повідомляє RMF24.

Метою навчань, організованих 12-ю механізованою бригадою, є ознайомлення цивільних лікарів зі специфікою роботи військової медицини та реальними медичними процедурами у бойових умовах.

Зазначається, що на полігоні в Дравсько відбуваються навчання "Хоробрий тигр". Солдати відпрацьовують, зокрема, евакуацію поранених із передової, а лікарі — як військові, так і цивільні — освоюють роботу польового госпіталю.

Медиків, які беруть участь у маневрах, нещодавно прийняли до військового резерву, а солдати тренуються, відточуючи такі навички, як камуфляж, реакції на імітацію вогню.

"Ми підготували серію макетів. Це рани, характерні для бойових умов, такі як рвані рани та вогнепальні поранення від артилерійських снарядів. Ми спираємося на досвід України та намагаємося відтворити подібні ситуації, які найчастіше виникають у сучасних конфліктах", – заявив бригадний генерал Даріуш Чекай.