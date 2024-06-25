У Кенії мітингарі спробували штурмувати парламент, є загиблі

У столиці Кенії Найробі 25 червня протестувальники намагалися штурмувати будівлю парламенту. Поліція відкрила вогонь, є декілька загиблих мітингарів. Акції в Кенії відбуваються проти закону про підвищення податків. Влада скерувала армію на підтримку правоохоронців.

Про це пишуть CNN та Reuters.

Мітингарі підпалили мерію Найробі та спробували зайти всередину парламенту, де в цей момент ухвалювали закон про підвищення податків для населення. Протестувальники кидали каміння в ряди поліції, перелазили через поліцейські машини.

Депутатів Кенії під час штурму евакуювали через підземні тунелі, а проти активістів спершу застосували водомети та сльозогінний газ. Коли це не допомогло, правоохоронці відкрили по людях вогонь. Кенійці також повідомляли про збої в роботі інтернету.

Демонстрант із кенійським прапором стоїть біля правоохоронців, що застосовують водомети та сльозогінний газ, Найробі, Кенія, 25 червня 2024 року. REUTERS/Monicah Mwangi TPX IMAGES OF THE DAY

Кореспонденти Reuters із місця події повідомили про 5 загиблих, а фельдшерка Вівіан Ачіста сказала, що застрелені як мінімум 10 людей. Інший фельдшер Річард Нгумо сказав, що понад 50 людей отримали вогнепальні поранення.

Серед протестувальників, яких поліція Кенії розігнала сльозогінним газом, була і зведена сестра експрезидента США Барака Обами — Аума Обама. Вона виклала у свою соцмережу Х фотографії з акції.

Також Червоний Хрест Кенії заявив, що на їхні машини та співробітників напали, автівки пошкоджені, у працівників є поранення. Організація заявила, що її несправедливо звинуватили в тому, що вона допомагає членам парламенту втекти.

Посольства та представництва Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Ірландії, Нідерландів, Норвегії, Румунії, Швеції, Великої Британії і США заявили, що "шоковані сценами біля кенійського парламенту" та "глибоко стурбовані насильством у країні".

Поліція стоїть перед протестувальниками в Найробі, Кенія, 25 червня 2024 року. REUTERS/Monicah Mwangi

Секретар Кабінету міністрів Міноборони Кенії Аден Дуале оголосив у соцмережі Х, що влада направить військових для підтримки поліції "у відповідь на надзвичайний безпековий стан, викликаний протестами" в різних частинах країни, які "призводять до руйнування та порушення критичної інфраструктури".

Президент Кенії Вільям Руто заявив, що безпека сімей і майна є для нього пріоритетом під час протестів. Руто додав, що "Республіка Кенія була проникла та захоплена групою організованих злочинців".

Чому розпочалися протести в Кенії

Протести та сутички в кількох містах по всій Кенії відбулися через законопроєкт, який має підвищити податки для населення.

Країна має проблеми з економікою після пандемії COVID-19, через війну в Україні, а також два роки посухи і інфляцію.

Протестувальники в Найробі, Кенія, 25 червня 2024 року. REUTERS/Monicah Mwangi TPX IMAGES OF THE DAY

Фінансовий законопроєкт має на меті залучити додаткові 2,7 мільярда доларів з податків. Вони потрібні для сплати боргу кредиторам, зокрема, Міжнародному валютному фонду.

Влада Кенії вже пішла на поступки мітингарям — скасувала ідею про податок у 16% на хліб і на транспортні засоби у 2,5%, але протестувальників це не задовольнило.

Демонстранти також закликають президента Вільяма Руто піти у відставку.

Новину доповнено о 21:36. Додано інформацію про скерування армії та позицію президента Кенії.