Суд залишив співробітника НАБУ Гусарова під вартою ще на 2 місяці

У четвер, 16 жовтня, Шевченківський суд міста Києва залишив під вартою детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Віктора Гусарова ще на 60 діб без права внесення застави. Його підозрюють у державній зраді та співпраці з ФСБ Росії.

Про це у телеграм-каналі повідомив Центр протидії корупції.

"Суддя Олексій Глянь задовольнив клопотання прокурора й продовжив строк тримання під вартою ще на 60 днів — без права застави", — йдеться у повідомленні.

За версією слідства, з 2012 по 2015 роки Гусаров нібито збирав і передавав спецслужбам РФ дані українських правоохоронців. СБУ стверджує, що його "координатором" був колишній заступник керівника Управління державної охорони часів Януковича Дмитро Іванцов.

Захист стверджує, що підозра є необґрунтованою, оскільки Іванцов на момент спілкування з Іванцовим не вважався держзрадником і обіймав посаду в УДО. Зокрема, листування відбувалося між працівниками правоохоронних органів, а саме спілкування "відбулося ще до того, як Гусаров у 2016 році приєднався до НАБУ".

"Крім того, матеріали, на яких базується справа, зібрані понад 10 років тому і до липня 2025 року ніхто не бачив ознак державної зради. Крім того, в 2024 році СБУ підтверджувала Гусарову доступ до державної таємниці. Хоча про факт цього спілкування на той момент було відомо", — зазначають у ЦПК.

Нагадаємо, що СБУ затримала Віктора Гусарова 21 липня. За даними спецслужби, він нібито "шпигував" на користь ФСБ Росії, а його діяльність координував Дмитро Іванцов, якому він щонайменше 60 разів передавав інформацію з обмеженим доступом про співробітників українських правоохоронних органів із закритих баз.

Його підозрюють у державній зраді та несанкціонованих діях з інформацією. Його можуть засудити до 15 років позбавлення волі.

Що відомо про обшуки СБУ у НАБУ та підозри від ДБР співробітникам НАБУ

Зранку 21 липня стало відомо, що Служба безпеки та Офіс генерального прокурора провели щонайменше 70 обшуків, які стосуються 15 працівників Національного антикорупційного бюро.

Серед затриманих був Віктор Гусаров, якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ Росії.

Офіс Генерального прокурора також повідомив, що разом із Службою безпеки України викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Високопосадовцю НАБУ готується повідомлення про підозру в пособництві державі-агресору за ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

СБУ також оголосили про підозру нардепу Федору Христенку у державній зраді. СБУ стверджує, що Христенко був агентом російських спецслужб та нібито відповідав за посилення впливу на Національне антикорупційне бюро (НАБУ). За даними Служби безпеки, Христенко перебував в "тісних" стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них називають й затриманого Руслана Магамедрасулова. Нардеп втік з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

ДБР оголосила підозри трьом співробітникам НАБУ у скоєнні ДТП, в результаті яких постраждалі отримали ушкодження. У НАБУ підтвердили, що ДТП стались. За даними НАБУ, дві події відбулись у 2021 році, а третя — у 2023 році. Бюро повідомляє, що співробітники не використовували службове становище для уникнення відповідальності за свої вчинки.

Група семи (G7) повідомила, що уважно стежить за подіями навколо Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), зокрема за розслідуванням щодо кількох його співробітників, яких підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень.

22 липня СБУ повідомила, що викрила нові факти витоку інформації з обмеженим доступом в Національному антикорупційному бюро (НАБУ). Їх виявили під час обшуків за місцем проживання нардепа ОПЗЖ Федора Христенка.

СБУ заявила про документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує НАБУ, а також нібито десятки особових анкет кандидатів у детективи Бюро.