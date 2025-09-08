Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Гусарова

Київський апеляційний суд 8 вересня розглянув скаргу на запобіжний захід для працівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Віктора Гусарова, підозрюваного в державній зраді та “несанкціонованому втручанні в електронні системи” і залишив його в СІЗО.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Прокурор Руслан Іжук заявив, що до роботи в НАБУ Гусаров працював в Міністерстві внутрішніх справ та мав доступ до АРМОР (Автоматизоване робоче місце оперативного робітника, — ред.) — внутрішньої бази МВС, яка містить оперативну інформацію про громадян.

За версією слідства, з 2012 по 2015 роки Гусаров 60 разів передавав інформацію з бази АРМОР Дмитру Іванцю, який до 2014 року працював в Управлінні державної охорони та був заступником керівника служби охорони президента Віктора Януковича.

Прокурор Іжук сказав, що, за даними слідства, Іванець був завербований ФСБ, допомагав Януковичу втекти в Крим і сам оселився на півострові після окупації. За словами прокурора, Гусаров знав, що Іванець в окупованому Криму, проте все одне пересилав йому інформацію з АРМОРу до 2015 року.

Захисниця Гусарова Олена Сторожук заперечувала це, як і обґрунтованість всієї підозри в державній зраді. За її словами, Гусаров дійсно був знайомий з Іванцем і передавав йому дані з АРМОРу.

Сторожук заявила: її підзахисний продовжував це робити в 2015 році, але він думав, що Іванцов досі працює в УДО, і не знав про його втечу в Крим та співпрацю з росіянами. За словами Сторожук, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Гусарова ще в 2019 році.

У 2024 році у нього вдома вже проводився обшук, після чого він здав усі свої телефони слідчому та добровільно пройшов допит на поліграфі. НАБУ раніше стверджувало , що торік проводило внутрішню перевірку Гусарова, але не знайшла з його боку порушень, і працівники СБУ їм також усно казали, що “доказів участі в Гусарова в антидержавній діяльності — немає”.

Сторожук заявила, що 21 липня під час затримання працівники СБУ побили Гусарова, щоб той сказав пароль від телефона. На думку захисту, суд першої інстанції безпідставно заарештував її клієнта, бо той співпрацював зі слідством, неодноразово давав пояснення, в тому числі під детектором брехні та нікуди не тікав.

У Шевченківському суді як свідок був допитаний керівник Гусарова з НАБУ, який, за словами адвокатки, підтвердив, що у 2024 році після всіх перевірок СБУ не попереджало бюро про причетність Гусарова до співпраці з Росією. Захисниця просила допитати посадовця НАБУ повторно, проте колегія суддів на чолі з В’ячеславом Гулем відмовила.

Захист просив призначити Гусарову менш суворий запобіжний захід, наприклад, домашній арешт, але хоча б надати можливість вийти під заставу. Прокурор Іжак наполягав на триманні під вартою, бо на волі Гусаров може втекти, чи зашкодити слідству. Він припустив, що у Гусарова ще є гаджети, які не знайшло слідство, і він може знищити докази.

21 липня 2025 року співробітники СБУ та Офісу генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків, які стосуються 15 працівників НАБУ.

Серед затриманих був Віктор Гусаров, якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ Росії, а його дії координував Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму.

22 липня Шевченківський суд Києва відправив Гусарова під варту без права вносити заставу до 20 вересня або до кінця досудового розслідування.