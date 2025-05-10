Співробітник Центрального апарату НАБУ, затриманий у липні і який працював у закритому підрозділі "Д-2", був частиною масштабної агентурної мережі РФ. Крім нього, до цієї мережі входили ще троє людей, яких викрили раніше.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Як зазначили в СБУ, усі агенти чудово розумілися на заходах конспірації, мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом.

За матеріалами справи, куратором агентів був співробітник 1 служби департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Ігор Єгоров. Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну в рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн.

"Першим з поплічників Єгорова, якого СБУ затримала у 2020 році, був генерал-майор Служби безпеки Валерій Шайтанов. Тоді, за вказівкою Єгорова, Шайтанов планував низку терактів на території України, а також вбивство відомого військового добровольця, збирав і передавав до РФ відомості про проведення таємних операцій в районі АТО тощо", — йдеться у повідомленні.

Після затримання Шайтанова і дослідження усіх наявних матеріалів СБУ встановила ще одного агента Єгорова – Дмитра Іванцова, колишнього заступника керівника охорони Віктора Януковича. Іванцов у лютому 2014 року допомагав президентові-втікачеві перебратися до Росії, а сам залишився у Криму та долучився до окупантів. Зараз він переховується на окупованому півострові і є резидентом ФСБ. Серед його завдань – координація підривної діяльності інших агентів РФ в Україні.

"Попри великий арсенал конспіративних заходів, які використовувала агентурна мережа Єгорова-Іванцова, у 2024 році СБУ викрила ще одного учасника їхнього осередку. Ним виявився військовослужбовець Нацгвардії. Встановлено, що цей фігурант декілька років передавав Іванцову дані щодо українських активістів, високопосадовців, військовополонених, інформацію щодо наслідків обстрілів на території України тощо", — зазначили в СБУ.

Згодом СБУ виявила ще одного агента групи Єгорова-Іванцова — колишнього співробітника МВС, який на момент затримання виявився чинним співробітником НАБУ.

"За матеріалами справи, цей посадовець Бюро був завербований ворогом ще у 2012 році. Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога. Це підтверджується законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили буквально через три дні після фейкового референдуму про "приєднання" Криму до РФ", — йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, співробітникові НАБУ інкримінують понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом Іванцову.

"Серед іншого, "кріт" збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні "цілі", фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України", — зазначили в СБУ.

Після документування злочинів СБУ та ОГП затримали посадовця, вилучивши телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів із куратором.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією з обмеженим доступом).

Суд обрав йому тримання під вартою, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у 2023 році ексгенерал-майора СБУ Валерія Шайтанова засудили до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Посадовець Нацгвардії перебуває під вартою.

21 липня 2025 року співробітники СБУ та Офісу генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків, які стосуються 15 працівників НАБУ.

Серед затриманих був Віктор Гусаров, якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ Росії, а його дії координував Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму.

22 липня Шевченківський суд Києва відправив Гусарова під варту без права вносити заставу до 20 вересня або до кінця досудового розслідування.