Європейська комісія представила план зміцнення оборони країн-членів ЄС — "Дорожню карту збереження миру – оборонної готовності до 2030 року". Згідно з нею, Євросоюз планує інвестувати 6,8 трильйона євро в оборону. Інтеграція українського оборонно-промислового комплексу теж передбачена у плані.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та висока представниця ЄС Кая Каллас, передає кореспондентка Суспільного.

"Європа під загрозою, тому треба захистити кожного громадянина і кожен квадратний сантиметр території; відповідь має бути єдиною, солідарною і рішучою. Оборонна дорожня карта містить чіткий план з цілями до 2030 року і чотири флагмани: ініціатива з оборони від безпілотників, східне флангове спостереження, європейський повітряний щит і космічний щит; це посилить оборонну промисловість, пришвидшить виробництво та зміцнить підтримку України", — сказала Урсула фон дер Ляєн під час представлення програми.

У "Дорожній карті" також згадують Україну. ЄС планує інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у європейський.

Основні етапи:

Прийняття Інструменту підтримки України в рамках EDIP та "Репараційного кредиту" з щорічною дотацією для України на її підтримку – до кінця 2025 року Реалізація ініціативи високої представниці Каї Каллас щодо 2 мільйонів артилерійських боєприпасів – до кінця 2025 року Долучення України до коаліцій з питань потенціалу та запуск альянсу ЄС-Україна з безпілотників – до першого кварталу 2026 року З огляду на рівень внесків SAFE до оборони України, оцінка можливих додаткових стимулів для підтримки України з боку держав-членів – до першого кварталу 2026 року. Пропозиції щодо додаткових заходів для стимулювання швидкої військової підтримки України з боку держав-членів – до першого кварталу 2026 року. Запуск програми «Brave Tech EU», включаючи фінансування випробувань нових технологічних рішень для вирішення проблем на полі бою, визначених спільно з Україною – до кінця 2026 року. Продовження діяльності EUMAM та підтримка Коаліції охочих, коли дозволять умови.

"Україна залишається першою лінією оборони Європи. Саме тому гарантії безпеки для України також є частиною "дорожньої карти". Найміцнішою гарантією безпеки є сильна українська оборонна промисловість і сильна українська армія. Тому тут ми також встановлюємо етапи, включаючи створення альянсу з Україною у сфері безпілотних літальних апаратів до початку наступного року", — прокоментувала долучення України до плану оборони ЄС Кая Каллас.

За словами високої представниці ЄС, Європейське оборонне агентство гратиме важливу роль в інтеграції "дорожньої карти". Країни-члени ЄС самостійно вирішуватимуть, у кого закуповувати озброєння для оборони.

Також Євросоюз в рамках "дорожньої карти" планує посилити протиповітряну оборону, особливо від російських дронових атак, до 2028 року.