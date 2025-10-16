Нафтогаз: Росія прицільно атакує нас перед опалювальним сезоном

Заступниця голови наглядової ради Нафтогазу Наталія Бойко заявила, що Росія прицільно атакує обʼєкти газовидобування України перед опалювальним сезоном.

Про це Наталія Бойко розповіла Суспільному на Київському міжнародному економічному форумі.

"Станом на зараз наповнення підземних газосховищ та імпорт відбуваються за графіком. Паралельно Нафтогаз активно працює з партнерами та керівництвом держави над залученням додаткового фінансування для імпорту, оскільки потреба в газі на опалювальний сезон зростає з кожним обстрілом", — сказала Наталія Бойко.

Також Україна планує збільшити обсяг імпорту скрапленого газу з США, повідомила заступниця.

"Делегація на чолі з прем’єр‑міністром кілька днів працює у Вашингтоні; разом із нею — представники НАК "Нафтогаз" та Міністерства енергетики. Збільшення обсягів імпорту газу — одна з ключових тактичних задач на цей опалювальний сезон. Постачання скрапленого газу ми робимо з нашим партнером Orlen. Ми щоденно працюємо над подальшим нарощуванням імпорту", — повідомила Наталія Бойко.

Європейський банк реконструкції та розвитку підписав з Україною договір про фінансування імпорту газу під гарантії ЄС, повідомила Наталія Бойко. Попри це, зростає споживання газу в Україні через похолодання.

"Українці гріються дійсно газом і ми дуже сильно просимо постаратися економити й дійсно розумно споживати та максимально економити український ресурс. Буде складна зима, тому не можу давати жодних прогнозів", — повідомила Наталія Бойко.

Відомо, що у ніч на 16 жовтня армія Росії атакувала енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз у Полтавській області. Внаслідок атаки припинено видобування газу.

Уночі армія РФ запустила по території України 320 безпілотників та 37 ракет. Протиповітряна оборона збила та подавила 283 дрони та п'ять ракет.