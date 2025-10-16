Росія атакувала енергетику України ракетами та дронами — Зеленський

В ніч на 16 жовтня Росія атакувала Україну 300 дронами та 37 ракетами. Під ударом була енергетична інфраструктура України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Всюди триває відновлення зараз. Працюють служби. І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор – б’ють "шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень", — сказав президент.

За даними Укренерго, 16 жовтня запровадили аварійні відключення у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, Хмельницькій областях та частково на Черкащині.

За інформацією ДТЕК, екстрені відключення електроенергії діють у Києві та Київській області.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія не бажає йти на переговори, тому необхідно тиснути на РФ санкціями та допомогою Україні.

"Можуть бути сильні рішення, які допоможуть. І це залежить від Сполучених Штатів, від Європи, від усіх партнерів, чия сила прямо впливає на те, чи буде завершена війна", — повідомив президент.

В ніч на 16 жовтня армія Росії атакувала енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз у Полтавській області. Внаслідок атаки припинено видобування газу.