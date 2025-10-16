Впродовж минулої доби на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Російська армія застосувала понад 5,5 тисячі дронів-камікадзе. Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському та Олександрівському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведені Генерального штабу ЗСУ 16 жовтня.

Розпочалася 1331 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За минулу добу армія РФ завдала по позиціях українських військ та населених пунктах:

1 ракетний удар (двома ракетами);

87 авіаційних ударів (скинуто 171 керовану бомбу);

4 979 обстрілів (понад 100 — із РСЗВ);

5 595 атак дронами-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Суми, Костянтинівка, Добропілля (Донецька область), Апостолове, Радушне (Дніпропетровська область), Єгорівка, Оріхів (Запорізька область), Нововоронцовка та Козацьке (Херсонська область).

Сили оборони у відповідь уразили шість районів зосередження особового складу та два пункти управління російських військ.

Ситуація на напрямках:

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках армія РФ завдала дев’ять авіаударів (18 КАБів) та здійснила 186 обстрілів.

армія РФ завдала дев’ять авіаударів (18 КАБів) та здійснила 186 обстрілів. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки та Кутьківки.

відбулося 17 боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки та Кутьківки. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак в районах Степової Новоселівки й Петропавлівки. У Куп'янську та околицях тривають протидиверсійні заходи.

Сили оборони відбили шість атак в районах Степової Новоселівки й Петропавлівки. У Куп'янську та околицях тривають протидиверсійні заходи. На Лиманському напрямку відбиті сім атак біля Греківки, Колодязів, Новоселівки та Дерилового.

відбиті сім атак біля Греківки, Колодязів, Новоселівки та Дерилового. На Слов’янському напрямку українські військові відбили десять атак в районах Серебрянки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

українські військові відбили десять атак в районах Серебрянки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Федорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в напрямку Предтечиного.

зафіксовано одне бойове зіткнення в напрямку Предтечиного. На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 25 атак біля Білої Гори, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Олександро-Калинового та Русин-Яру.

росіяни здійснили 25 атак біля Білої Гори, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Олександро-Калинового та Русин-Яру. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 штурмових дій у районах Володимирівки, Никанорівки, Новоекономічного, Покровська, Звірового, Удачного та інших населених пунктів.

Сили оборони зупинили 56 штурмових дій у районах Володимирівки, Никанорівки, Новоекономічного, Покровська, Звірового, Удачного та інших населених пунктів. На Олександрівському напрямку українські військові відбили 30 атак біля Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Соснівки, Малинівки та інших.

українські військові відбили 30 атак біля Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Соснівки, Малинівки та інших. На Оріхівському напрямку російська армія п’ять разів намагалася наступати в районах Кам’янського, Плавнів та Степового.

російська армія п’ять разів намагалася наступати в районах Кам’янського, Плавнів та Степового. На Придніпровському напрямку відбито чотири атаки окупантів.

Загальні втрати російських військ за минулу добу склали 1080 солдатів. Також росіяни втратили 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 416 БПЛА та 139 одиниць автомобільної техніки.