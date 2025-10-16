Перейти до основного змісту
184 бойові зіткнення за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті та втрати РФ
Вторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯВІЙНА

184 бойові зіткнення за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті та втрати РФ

Важливо
Юрій Свиридюк
Розмір шрифту

Впродовж минулої доби на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Російська армія застосувала понад 5,5 тисячі дронів-камікадзе. Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському та Олександрівському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведені Генерального штабу ЗСУ 16 жовтня.

Розпочалася 1331 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За минулу добу армія РФ завдала по позиціях українських військ та населених пунктах:

  • 1 ракетний удар (двома ракетами);
  • 87 авіаційних ударів (скинуто 171 керовану бомбу);
  • 4 979 обстрілів (понад 100 — із РСЗВ);
  • 5 595 атак дронами-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Суми, Костянтинівка, Добропілля (Донецька область), Апостолове, Радушне (Дніпропетровська область), Єгорівка, Оріхів (Запорізька область), Нововоронцовка та Козацьке (Херсонська область).

Сили оборони у відповідь уразили шість районів зосередження особового складу та два пункти управління російських військ.

Ситуація на напрямках:

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках армія РФ завдала дев’ять авіаударів (18 КАБів) та здійснила 186 обстрілів.
  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки та Кутьківки.
  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак в районах Степової Новоселівки й Петропавлівки. У Куп'янську та околицях тривають протидиверсійні заходи.
  • На Лиманському напрямку відбиті сім атак біля Греківки, Колодязів, Новоселівки та Дерилового.
  • На Слов’янському напрямку українські військові відбили десять атак в районах Серебрянки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Федорівки.
  • На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в напрямку Предтечиного.
  • На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 25 атак біля Білої Гори, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Олександро-Калинового та Русин-Яру.
  • На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 штурмових дій у районах Володимирівки, Никанорівки, Новоекономічного, Покровська, Звірового, Удачного та інших населених пунктів.
  • На Олександрівському напрямку українські військові відбили 30 атак біля Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Соснівки, Малинівки та інших.
  • На Оріхівському напрямку російська армія п’ять разів намагалася наступати в районах Кам’янського, Плавнів та Степового.
  • На Придніпровському напрямку відбито чотири атаки окупантів.

Загальні втрати російських військ за минулу добу склали 1080 солдатів. Також росіяни втратили 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 416 БПЛА та 139 одиниць автомобільної техніки.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок