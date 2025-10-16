Впродовж минулої доби на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Російська армія застосувала понад 5,5 тисячі дронів-камікадзе. Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському та Олександрівському напрямках.
Про це йдеться у ранковому зведені Генерального штабу ЗСУ 16 жовтня.
Розпочалася 1331 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За минулу добу армія РФ завдала по позиціях українських військ та населених пунктах:
- 1 ракетний удар (двома ракетами);
- 87 авіаційних ударів (скинуто 171 керовану бомбу);
- 4 979 обстрілів (понад 100 — із РСЗВ);
- 5 595 атак дронами-камікадзе.
Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Суми, Костянтинівка, Добропілля (Донецька область), Апостолове, Радушне (Дніпропетровська область), Єгорівка, Оріхів (Запорізька область), Нововоронцовка та Козацьке (Херсонська область).
Сили оборони у відповідь уразили шість районів зосередження особового складу та два пункти управління російських військ.
Ситуація на напрямках:
- На Північно-Слобожанському і Курському напрямках армія РФ завдала дев’ять авіаударів (18 КАБів) та здійснила 186 обстрілів.
- На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки та Кутьківки.
- На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак в районах Степової Новоселівки й Петропавлівки. У Куп'янську та околицях тривають протидиверсійні заходи.
- На Лиманському напрямку відбиті сім атак біля Греківки, Колодязів, Новоселівки та Дерилового.
- На Слов’янському напрямку українські військові відбили десять атак в районах Серебрянки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Федорівки.
- На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в напрямку Предтечиного.
- На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 25 атак біля Білої Гори, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Олександро-Калинового та Русин-Яру.
- На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 штурмових дій у районах Володимирівки, Никанорівки, Новоекономічного, Покровська, Звірового, Удачного та інших населених пунктів.
- На Олександрівському напрямку українські військові відбили 30 атак біля Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Соснівки, Малинівки та інших.
- На Оріхівському напрямку російська армія п’ять разів намагалася наступати в районах Кам’янського, Плавнів та Степового.
- На Придніпровському напрямку відбито чотири атаки окупантів.
Загальні втрати російських військ за минулу добу склали 1080 солдатів. Також росіяни втратили 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 416 БПЛА та 139 одиниць автомобільної техніки.