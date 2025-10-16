У Португалії вбили американського туриста

Уранці 15 жовтня в одному з прибережних міст Португалії напали на двох туристів. Один загинув від ножового поранення.

Про це повідомили CNN та португальське видання Diário de Notícias.

За даними влади, напад стався в середу рано вранці в прибережному місті Кашкайш, що на захід від Лісабона. Під час спроби пограбування один американський турист був смертельно поранений ножем, а інший отримав некритичні ушкодження.

За даними слідства, один з туристів повертався до свого готелю, коли його зупинили і спробували пограбувати троє підозрюваних. Той опирався, його вдарили, він хотів утекти. Зрештою зателефонував другу-туристу по допомогу. Коли той прибув на місце бійки, на нього теж напали.

Перший загинув від ножових порізів. Другого постраждалого доставили до лікарні Санта-Марія в Лісабоні. Попри глибокі порізи обличчя та рук, його стан вже не критичний, повідомляють у шпиталі.

Тим часом місцеві правоохоронці затримали трьох підозрюваних у нападі. Їх допитує поліція. Двом чоловікам інкримінують участь у нападі.

В одного підозри тяжчі — два убивства, одне з яких завершене, а інше — замаху на вбивство, й обидва скоєні із застосуванням холодної зброї. Цим підозрюваним виявився 23-річний громадянин Португалії, який працював у нічному клубі поблизу місця злочину і раніше не мав судимостей. Із місця події він утік, його розшукували.