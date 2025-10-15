В американському штаті Флорида увечері 14 жовтня стратили чоловіка, засудженого за вбивство двох жінок. Це рекордна страта у Флориді цьогоріч.

Про таке інформує Associated Press.

У штаті Флорида у 2025 році вже відбулося 14 страт, це рекорд для всіх Сполучених Штатів. За Флоридою йде Техас з п'ятьма страченими.

Засудженого 72-річного чоловіка на ім'я Семюель Лі Смітерс стратили через смертельну ін'єкцію. До смертної кари його засудили ще у 1999 році. Довели, що він вчинив вбивство першого ступеня. Смітерс у дев'яності служив баптистським дияконом. Він побив, задушив та залишили помирати у ставку двох жінок — Крісті Кован та Деніз Роуч, — з якими до того раніше зустрічався в різні дні у травні 1996 року в мотелі в Тампі. Він платив жінкам за секс.

Злочин розкрився завдяки власнику нерухомості, який зайшов до Смітерса й побачив, що той чистить закривавлену сокиру.

У справі тривали апеляції, і от минулого тижня Верховний суд Флориди відхилив оскарження Смітерса. Його адвокати обстоювали позицію, що вік чоловіка (за 70) повинен унеможливити виконання смертного вироку відповідно до заборони Конституції США на жорстоке та незвичайне покарання. Судді все ж ухвалили, що літні люди не звільняються від смертної кари. Верховний суд США відхилив остаточну апеляцію без коментарів.

Хоча Флорида вже стала "рекордсменкою" за кількістю страт за рік, в штаті до кінця жовтня мають виконати ще два смертельних покарання.

Смертна кара в США

За даними некомерційної організації Death Penalty Information Center, Верховний суд скасував смертну кару в окрузі Колумбія в 1972 році, а Рада округу Колумбія офіційно скасувала її в 1981 році. У США в 27 штатах із 50 все ще застосовують смертну кару. За останні роки все більше людей підтримують такий вид покарання для засуджених за вбивство.

У день своєї інавгурації, 20 січня, Трамп підписав указ про смертну кару, який наказує генеральному прокурору “вжити всіх необхідних і законних заходів”, щоб забезпечити штати достатньою кількістю смертельних ін'єкційних препаратів для виконання смертних вироків.

Також той указ доручає генпрокурору використовувати федеральну юрисдикцію і домагатися смертної кари “незалежно від інших факторів”, коли справа стосується вбивства співробітника правоохоронних органів або смертних злочинів, “скоєних іноземцем, який нелегально перебуває в країні”.

25 вересня Трамп підписав указ, що дозволяє смертну кару за злочини у столиці Вашингтоні.