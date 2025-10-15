Перейти до основного змісту
Угода про сторічне партнерство Британії та України набула чинності

Надія Собенко
Стефанчук, Гойл
Спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук передав спікеру Палати громад британського парламенту Ліндсі Гойл угоду про сторічне партнерство. Руслан Стефанчук / Facebook

Угода про сторічне партнерство України та Великої Британії офіційно набула чинності. Документ закріплює взаємну підтримку між країнами і поглиблює військово-промислову кооперацію.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Спікер передав голові Палати громад британського парламенту Ліндсі Гойлу текст Сторічної угоди, закон про ратифікацію угоди і ноту про початок її дії.

"Сьогодні в Лондоні Сторічна угода офіційно набула чинності. Це історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між нашими державами", — сказав Стефанчук.

Він зазначив, що Україна і Британія разом багато чого пройшли і зараз борються не тільки за свободу України, а й за безпеку всієї Європи та світовий порядок.

"Ця угода не початок нашого партнерства — вона його посилює. Вона закріплює взаємну підтримку між нашими народами на десятиліття наперед, визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово-промислову кооперацію, формує новий рівень співробітництва у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відновлення України", — сказав спікер.

16 січня президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю між двома країнами. А 2 серпня президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №0332 про ратифікацію цієї угоди.

18 вересня Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Згідно з нею, Британія розширить програму підготовки українських військових, посилить співпрацю у сфері далекобійного озброєння та розробки зброї. Крім того, країна надаватиме підтримку у сфері освіти, а британські університети налагодять партнерство з українськими навчальними закладами.

