Угода про сторічне партнерство Британії та України набула чинності

Угода про сторічне партнерство України та Великої Британії офіційно набула чинності. Документ закріплює взаємну підтримку між країнами і поглиблює військово-промислову кооперацію.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Спікер передав голові Палати громад британського парламенту Ліндсі Гойлу текст Сторічної угоди, закон про ратифікацію угоди і ноту про початок її дії.

"Сьогодні в Лондоні Сторічна угода офіційно набула чинності. Це історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між нашими державами", — сказав Стефанчук.

Він зазначив, що Україна і Британія разом багато чого пройшли і зараз борються не тільки за свободу України, а й за безпеку всієї Європи та світовий порядок.

"Ця угода не початок нашого партнерства — вона його посилює. Вона закріплює взаємну підтримку між нашими народами на десятиліття наперед, визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово-промислову кооперацію, формує новий рівень співробітництва у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відновлення України", — сказав спікер.

16 січня президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю між двома країнами. А 2 серпня президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №0332 про ратифікацію цієї угоди.

18 вересня Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Згідно з нею, Британія розширить програму підготовки українських військових, посилить співпрацю у сфері далекобійного озброєння та розробки зброї. Крім того, країна надаватиме підтримку у сфері освіти, а британські університети налагодять партнерство з українськими навчальними закладами.