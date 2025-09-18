Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Напередодні, 17 вересня, Рада проголосувала за ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Документ підписав голова Верховної Ради, після чого закон направили на підпис президенту. 18 вересня парламент отримав підписаний документ.

16 січня президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю між двома країнами. А 2 серпня президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №0332 про ратифікацію цієї угоди.

Згідно з нею, Британія розширить програму підготовки українських військових, посилить співпрацю у сфері далекобійного озброєння та розробки зброї. Крім того, країна надаватиме підтримку у сфері освіти, а британські університети налагодять партнерство з українськими навчальними закладами.

Що містить угода про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством

Стаття 1. Зміцнення обороноздатності

Сторони поглиблюватимуть оборонне співробітництво, зміцнюватимуть свої військові та оборонно-промислові спроможності, включаючи розвиток збройних сил та співробітництво між оборонно-промисловими базами, посилюватимуть системи оборонних закупівель України та передаватимуть технології для спільного виробництва оборонної продукції, приділяючи особливу увагу інноваціям та посиленню захисту прав інтелектуальної власності на передані технології, а також узгоджуватимуть їх з вимогами НАТО.

Стаття 2. Зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО

Сторони розвиватимуть сфери, важливість яких для євроатлантичного миру і стабільності виходить далеко за межі війни, визнаючи важливу роль України у захисті євроатлантичної безпеки й звертаючи особливу увагу на оперативну сумісність і внесок України як майбутнього союзника НАТО.

Стаття 3. Побудова партнерства у сфері морської безпеки

Сторони докладатимуть зусиль для усунення довгострокових системних загроз і викликів морській безпеці для відновлення свободи судноплавства.

Сторони встановлюють партнерство у сфері морської безпеки, зокрема для зміцнення безпеки у Балтійському, Чорному та Азовському морях.

Стаття 4. Посилення економічного та торговельного співробітництва

Сторони докладатимуть зусиль до покращення умов для інвестицій та торгівлі в обох країнах та співпрацюватимуть у різних секторах.

Стаття 5. Посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії

Сторони поглиблюватимуть співробітництво у сфері енергетики на основі принципів сталого розвитку та чистого переходу на взаємовигідних засадах, а також покращуватимуть умови для інвестицій в енергетичний сектор України.

Стаття 6. Посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності

Сторони вживатимуть заходів для поглиблення співробітництва між їхніми правовими секторами та у кримінально-цивільній сфері, а також для посилення співпраці у сфері санкцій.

Сторони вживатимуть заходів для притягнення до відповідальності держав, які вчиняють грубі порушення міжнародного права.

Стаття 7. Протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням

Сторони поглиблюватимуть зв'язки у сфері протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, розбудовуватимуть стійкість до інформаційних загроз та уможливлюватимуть ефективні підривні дії у відповідь на загрози.

Стаття 8. Зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій

Сторони вживатимуть заходів для подолання спільних викликів і загроз, використання можливостей та забезпечення сталого інклюзивного зростання для всіх.

Стаття 9. Використання потенціалу соціокультурних зв'язків

Сторони співпрацюватимуть у різних сферах, включаючи права людини, гендерну рівність та соціальну інтеграцію, соціальний захист, догляд, реформи, освіту, охорону здоров'я, клімат, спорт, а також зближуватимуть свої суспільства.

Сторони поглиблюватимуть співробітництво у сфері культури й збереження культурної спадщини та заохочуватимуть співпрацю між креативними індустріями.

Стаття 10. Співробітництво з питань міграції