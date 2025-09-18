Україна незабаром застосовуватиме 1000 дронів-перехоплювачів на добу — Шмигаль

Україна незабаром досягне потужності застосування щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу для захисту від атак РФ.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль на пресконференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косиняк-Камишем у Києві 18 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами, 800 дронів за ніч — це рівень, який вже демонструє Росія. Тому Україні необхідно мати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу.

"Цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але вже найближчим часом цей рівень буде реалізований", — сказав міністр.

Він уточнив, що виробництво дронів не є проблемою, а складність полягає у наявності наземних комплексів управління, радарів та інших елементів, які використовують штучний інтелект для наведення.

"Це великий комплекс, і його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, згідно з графіком, рухаємося до цієї цілі", — додав Шмигаль.

У ніч проти 18 вересня Сили протиповітряної оборони знешкодили 48 із 75 безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Зафіксовані влучання 26 ударних дронів на 6 локаціях.