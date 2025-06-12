Німеччина запланувала на 2025 рік 7 млрд євро допомоги для України, аднак цю суму можуть збільшити ще майже на 2 млрд євро.

Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами у 2025 рік Німеччина увійшла з 4 млрд євро виділеними на допомогу Україні.

"Останніми місяцями ми збільшили до 7 млрд цю допомогу. (Хочемо, — ред.) додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено. Однак частина з цього буде взято для фінансування проєкту далекобійної зброї. Отже, таким чином ми надамо 9 млрд євро на підтримку України", — сказав Пісторіус.

Міністр наголосив, що Німеччина інвестуватиме у виробництво далекобійної зброї в Україні.

"Вона має вироблятися і найближчим часом мають бути вже в наявності. І ми мусимо надати для цього фінанси, для того, щоб українські збройні сили могли закупити матеріали і таким чином, власне, механізми виробництва були розвантажені. Після цього ми підписали певні домовленості, які це гарантуватимуть", — сказав він.

18 березня Бундестаг схвалив пропозицію Фрідріха Мерца влити до 1 трильйона євро в армію та інфраструктуру країни. Це розблокувало 3 млрд євро допомоги для України в рамках військової допомоги.