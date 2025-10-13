Влада Німеччини планує замовити 424 нові бойові та розвідувальні броньовані машини на суму майже 7 мільярдів євро.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на документи Міністерства фінансів ФРН.

Вказується, що основна частина контракту Бундесверу — це рамкова угода з оборонною групою General Dynamics на розробку та закупівлю 274 розвідувальних машин вартістю близько 3,5 мільярда євро. Перші постачання заплановано на 2028 рік.

Закупівля ще 82 розвідувальних машин може збільшити обсяг замовлення до 356 одиниць на суму до 4,6 мільярда євро.

Другий проєкт передбачає закупівлю 150 колісних броньованих бойових машин піхоти Schakal на близько 3,4 мільярда євро. Контракт на їх виробництво укладуть через європейське агентство оборонних закупівель OCCAR з Artec GmbH, спільним підприємством KNDS та Rheinmetall Постачати цю техніку планують з 2027 по 2031 рік.

Очікується, що бюджетний комітет нижньої палати парламенту ФРН має схвалити цю угоду для німецької армії найближчими днями.

У червні 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія потенційно зможе атакувати країни Альянсу в найближчі 3–7 років, якщо блок не збільшить інвестиції в оборону.