США можуть передати Україні не більше 50 ракет Tomahawk – FT

Сполучені Штати Америки можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, але це навряд чи змінить динаміку війни.

Про це заявила директорка оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, повідомляє Financial Times.

"Хоча ракети великої дальності можуть доповнити українські безпілотники далекої дії та крилаті ракети, вони все одно будуть дуже обмеженими можливостями, безумовно, недостатніми для забезпечення тривалих, глибоких атак проти РФ", — зазначила аналітик.

Колишній посадовець Пентагону, який зараз працює в аналітичному центрі Центру стратегічних та міжнародних досліджень, Марк Кансіан під час нещодавніх військових навчань оцінив, що США мають загалом 4150 ракет Tomahawk.

Однак, США, ймовірно, зможуть поставити Україні лише невелику кількість ракет. За словами експертів з оборони, з 200 Tomahawk, які Пентагон закупив з 2022 року, він вже випустив понад 120. Міноборони просить фінансування лише на 57 ракет у бюджеті на 2026 рік. Вашингтону, ймовірно, також знадобляться Tomahawk для удару по Венесуелі.

Український чиновник у розмові з виданням заявив, що президент США Дональд Трамп ближчий, ніж будь-коли, до постачання ракет, але у Білому домі чітко дали зрозуміти, що ще не прийняли рішення.

13 жовтня Трамп заявив журналістам, що США можуть надіслати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не піде на врегулювання.

"Я міг би сказати: "Послухайте, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм "Томагавки", – сказав Трамп, додавши, що хоче поговорити з Путіним, перш ніж приймати рішення. — "Томагавк — неймовірна зброя, дуже наступальна зброя. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно".

Tomahawk — це крилаті ракети, що використовуються переважно ВМС США для атак на глибокі наземні ділянки. Запущені з кораблів або підводних човнів, вони мають дальність польоту до 2500 км (1550 миль).

Переговори зі США про "Томагавки"

6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк". Він додав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за Трампом.

Перед тим видання Axios писало, що Володимир Зеленський під час зустрічі у вересні на полях Генасамблеї ООН звернувся до Трампа з проханням надати Києву ракети "Томагавк".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президенти України та США обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Під час спілкування із журналістами 8 жовтня президент Зеленський підтвердив, що Трамп не відмовив у проханні надати Україні далекобійні ракети "Томагавк" під час їхньої зустрічі в Білому домі 18 серпня цього року.

10 жовтня кремлівський лідер Путін заявив, якщо Київ отримає ці крилаті ракети, то відповіддю Москви стане "посилення системи протиповітряної оборони" (ППО).