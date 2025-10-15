У ніч проти 15 жовтня РФ запустила по території України 113 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 86 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, у ніч на 15 жовтня (з 22:50 14 жовтня) армія РФ атакувала 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 50 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 86 російські БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

У Повітряних силах додали, що внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 26 дронів на одинадцяти локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на одній із них.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", — додали в Повітряних силах.