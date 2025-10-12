Президент США Дональд Трамп на тлі нового загострення торгівельних відносин з Китаєм заявив, що "все буде добре". Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що найближчими тижнями стане відомо, чи хоче Китай почати з США торгівельну війну.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Не хвилюйтеся за Китай, все буде добре! У шановного президента Сі щойно був невдалий момент. Він не хоче Великої депресії для своєї країни, і я теж. США хочуть допомогти Китаю, а не завдати йому шкоди", — написав Трамп.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що найближчими тижнями стане відомо, чи хоче Китай почати з США торгівельну війну, чи вони "дійсно хочуть бути розумними".

"Це буде делікатний танець, і багато чого залежатиме від того, як відреагують китайці. Якщо вони відреагують дуже агресивно, я вам гарантую, що президент США має набагато більше козирів, ніж Китайська Народна Республіка. Однак, якщо вони готові бути розсудливими, то Дональд Трамп завжди готовий бути розсудливим переговорником", — сказав він.

Венс зазначив, що Сполучені Штати цінують дружбу президентів Трампа і Сі. Саме тому американський лідер "сподівається, що США не доведеться застосовувати важелі впливу на Китай".

10 жовтня Трамп заявив, що з наступного місяця Сполучені Штати запровадять додаткове 100% мито на імпорт із Китаю. Заява стала відповіддю на рішення Китаю посилити правила експорту рідкісноземельних елементів — стратегічно важливих матеріалів, що використовуються у виробництві автомобілів, смартфонів та військової техніки.