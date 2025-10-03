Китай наполягає на скасуванні обмежень національної безпеки на китайські угоди в США адміністрацією президента Трампа та поступок щодо Тайваню для укладення торгівельної угоди.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в уряді США.

За даними видання, Китай пропонує США "масштабний" пакет інвестицій, який "переверне" політичні відносини між країнами на десятиліття вперед. Пакет може скласти до трильйона доларів.

На заміну Китай вимагає знизити мита на імпорт матеріалів для побудови та роботи заводів китайських інвесторів у США.

Також Китай вимагає від США змінити політику щодо Тайваню. Станом на жовтень 2025 року США постачають Тайваню озброєння та обіцяють захист у разі загрози військового вторгнення від Китаю. Китай вважає Тайвань територією самого Китаю, тому прагне повернути острів під свій контроль.

Ці пропозиції озвучили представники Китаю представникам США під час зустрічі у Мадриді, які відбулись у вересні 2025 року. Під час другого терміну президентства Трампа Китай зацікавлений інвестувати в економіку США, а не експортувати товари та сировину з Америки. Це змінює динаміку між Китаєм та США, адже всі угоди щодо китайських інвестицій у США мають проходити перевірку спецслужбами на предмет загроз національній безпеці Америки.

Президент США Трамп повідомив, що планує зустрітися з очільником Китаю Сі Цзіньпінем під час свого візиту до Південної Кореї у жовтні 2025 року.

Під час переговорів у Мадриді у вересні Китай та США узгодили рамкову угоду про передачу прав власності на американські підрозділи соціальної мережі TikTok. 26 вересня Трамп підписав указ про відчуження американських підрозділів соцмережі на користь інвесторів в Америці, а частка компанії-власника TikTok ByteDance зменшиться до 20%.