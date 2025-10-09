ЄС надасть додаткове фінансування українським медіа на 6,6 млн євро

Євросоюз виділяє 6,6 мільйона євро на фінансування українських медіа. Отримати кошти зможуть проєкти з журналістики розслідувань, регіональні медіа та журналісти, які працюють у прифронтовій зоні.
Про це повідомляє Представництво Євросоюзу в Україні.
"Наша мета — посилити здатність України надавати достовірну, важливу інформацію, забезпечити публічну підзвітність та документувати правду про агресивну війну Росії та її злочини", — повідомила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова на Donbas Media Forum 9 жовтня.
Євросоюз виділяє кошти на три проєкти для медіа в Україні.
- 3 мільйони євро на передові медіа та журналістику розслідувань;
- 2 мільйони євро на екстрену підтримку та захисне спорядження 400 журналістам;
- 1,65 мільйона євро для регіональних медіа.
- Євросоюз виділив для України понад 110 мільйонів євро для медійних проєктів з 2017 року, ця сума включає 57,5 мільйонів євро наданих з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.