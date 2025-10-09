Перейти до основного змісту
ЄС надасть додаткове фінансування українським медіа на 6,6 млн євро
ЄС надасть додаткове фінансування українським медіа на 6,6 млн євро

Марія Патока
Валерія Пашко
Євросоюз виділяє 6,6 мільйона євро на фінансування українських медіа. Отримати кошти зможуть проєкти з журналістики розслідувань, регіональні медіа та журналісти, які працюють у прифронтовій зоні.

Про це повідомляє Представництво Євросоюзу в Україні.

"Наша мета — посилити здатність України надавати достовірну, важливу інформацію, забезпечити публічну підзвітність та документувати правду про агресивну війну Росії та її злочини", — повідомила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова на Donbas Media Forum 9 жовтня.

Євросоюз виділяє кошти на три проєкти для медіа в Україні.

  • 3 мільйони євро на передові медіа та журналістику розслідувань;
  • 2 мільйони євро на екстрену підтримку та захисне спорядження 400 журналістам;
  • 1,65 мільйона євро для регіональних медіа.
  • Євросоюз виділив для України понад 110 мільйонів євро для медійних проєктів з 2017 року, ця сума включає 57,5 ​​мільйонів євро наданих з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.
